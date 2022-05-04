Москва, , 13:31 — REGNUM Определились все кандидаты на должность президента Союза конькобежцев России (СКР). Об этом 4 мая сообщает пресс-служба организации.

Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо» Николай Иванов © ИА REGNUM

Отчётно-выборный конгресс СКР пройдёт 3 июня в Москве. В выборах президента организации будут участвовать её действующий глава Алексей Кравцов, а также Вадим Морозов и Николай Гуляев.

Кравцов возглавляет СКР с декабря 2009 года.

Морозов является мастером спорта международного класса, ранее он исполнял обязанности зампредседателя Федерации конькобежного спорта Тверской области.

Гуляев — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира и Европы 1987 года, с 2016 по 2019 год возглавлял департамент спорта Москвы (Москомспорт).