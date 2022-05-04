Монтевидео, , 13:17 — REGNUM Министры иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо и Бразилии Карлус Франку возобновили переговоры о необходимости модернизации МЕРКОСУР. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Уругвая Alex Proimos

На пресс-конференции Франку сказал, что встреча, состоявшаяся в штаб-квартире МИД Уругвая, была «превосходной», и в процессе стороны достигли большого согласия «по политическим вопросам».

Он подчеркнул, что в вопросах торговли обе стороны продолжат работу по модернизации и продвижению МЕРКОСУР и что вопрос о внешнем тарифе «будет находиться под консенсусом четырех стран блока», членами которого также являются Аргентина и Парагвай.

Собеседники подтвердили согласие своих правительств с тем, что члены регионального объединения должны иметь возможность вести независимые торговые переговоры вне блока в целом.

В свою очередь, Бустильо подтвердил, что они говорили «с полной откровенностью» и достигли прогресса «по многим другим аспектам».