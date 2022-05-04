Москва, 4 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Отсрочка страховых взносов серьёзно поможет российскому бизнесу преодолеть кризисный период. Об этом 4 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Economy.gov.ru Максим Решетников

«Те меры, которые были приняты на прошлой неделе: здесь, конечно, главная мера — это принятие уже конкретных решений по развитию поручения президента по отсрочке страховых взносов», — заявил Решетников.

Он напомнил, что отсрочка по уплате страховых взносов вводится для широкого перечня компаний за второй и третий квартал 2022 года — платежи переносятся на год.

«Отсрочка распространяется на 2 млн 800 тыс. компаний, на которых трудятся две трети занятых вообще в стране. Общий объём предоставленной отсрочки будет за второй квартал 1 трлн 600 млрд рублей», — отметил он.

«Это тот глоток воздуха, который необходим нашей экономике… это абсолютно беспрецедентный объём поддержки, которую бюджет предоставляет нашему реальному сектору экономики», — подчеркнул министр.