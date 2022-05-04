Астана, 4 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Большинство депутатов Мажилиса (парламента) Казахстана поддержало законопроект о поправках в закон «О республиканском референдуме». Об этом 4 мая сообщает пресс-служба законодательного органа.

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«Законопроектом вводятся нормы признания недействительными содержащихся в ней вынесенных на референдум вопросов бюллетеня, в которых не указан ни один ответ», — заявил представивший документ на рассмотрение депутат Берик Бекжанов.

Он добавил, что поправки также предполагают право граждан ставить в бюллетенях любой знак в графе для голосования. По его мнению, это создаст более благоприятные условия для референдума.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Он считает, что нужно уйти суперпрезидентской формы правления. Для этой цели президент предложил провести референдум.