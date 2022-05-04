Лима, , 13:09 — REGNUM Посол Кубы в Перу Карлос Рафаэль Самора передал протокольное приветствие председателю перуанского Совета министров Анибалю Торресу. Об этом пишет Prensa Latina.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи Торрес подчеркнул отношения в рамках дружбы и сотрудничества, существующие между двумя странами.

Он также выразил поддержку продвижению политико-дипломатического диалога, коммерческого обмена и возможностей для проектов международного сотрудничества.

Кроме того, обе стороны договорились укреплять сферы сотрудничества в области туризма, здравоохранения, образования, культуры, спорта, науки и техники.

Посол Кубы сообщил, что в июле 2022 года исполняется 50 лет со дня восстановления дипломатических отношений с Перу, в связи с чем будет организована программа памятных мероприятий.