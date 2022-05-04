Москва, 4 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Министерство обороны России 4 мая опубликовало видеозапись удара двумя крылатыми ракетами «Калибр» по целям на Украине.

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

На кадрах, опубликованных министерством, показан залп двух крылатых ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота из акватории Чёрного моря в ходе специальной военной операции России на Украине.

В ролике показан взлёт второй ракеты. О пуске первой свидетельствует оставленный ею след.