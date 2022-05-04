Москва, 4 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о коллективной политике Запада при помощи работы старой работы карикатуриста Андрей Бильжо.

Mid.ru Мария Захарова

На карикатуре несколько пациентов психиатрической клиники на приёме у врача говорят, что они — подавляющее большинство. И задаются вопросом: так кто нормальный?

«Кто бы знал десять лет назад, что эта работа Андрея Бильжо станет наглядной иллюстрацией политики коллективного Запада», — подписала карикатуру Захарова.