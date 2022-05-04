Торговые площади Prisma в Петербурге могут занять магазины «Перекрёсток»
Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. После ухода из России финской сети супермаркетов Prisma освободившиеся торговые площади в Санкт-Петербурге могут занять магазины компании X5 Group. Об этом заявили профильные эксперты, сообщают «Ведомости».
Правительство России снимет лимит по доле рынка для приобретения активов покинувших российский рынок иностранных сетей. Такая мера поддержки отечественной экономики будет действовать до 1 января 2023 года.
По мнению экспертов, решение правительства о временной отмене лимита поможет компании X5 Group приобрести торговые площади Prisma для открытия новых супермаркетов. Управляющий партнёр Fort Group (компания выступает арендодателем помещений в крупных торговых центрах) Максим Левченко сообщил, что эти площади займёт принадлежащая X5 Group торговая сеть «Перекрёсток».
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На территории Петербурга до решения о прекращении работы функционировали 16 магазинов финской сети. Prisma заявила об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции России на Украине.