Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. После ухода из России финской сети супермаркетов Prisma освободившиеся торговые площади в Санкт-Петербурге могут занять магазины компании X5 Group. Об этом заявили профильные эксперты, сообщают «Ведомости».

X5 Retail Group В магазине X5 Group

Правительство России снимет лимит по доле рынка для приобретения активов покинувших российский рынок иностранных сетей. Такая мера поддержки отечественной экономики будет действовать до 1 января 2023 года.

По мнению экспертов, решение правительства о временной отмене лимита поможет компании X5 Group приобрести торговые площади Prisma для открытия новых супермаркетов. Управляющий партнёр Fort Group (компания выступает арендодателем помещений в крупных торговых центрах) Максим Левченко сообщил, что эти площади займёт принадлежащая X5 Group торговая сеть «Перекрёсток».

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На территории Петербурга до решения о прекращении работы функционировали 16 магазинов финской сети. Prisma заявила об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции России на Украине.