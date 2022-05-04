Москва, 4 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы можно ждать дальнейшего усиления санкционного давления на РФ со стороны ФРГ и других стран ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Расчет западных стран строится на том, что санкции приведут к быстрому и стремительному ухудшению социально-экономического положения в России, дестабилизации ее финансовой системы, — сказал Мастеров. — Предполагается, что под влиянием данных сложностей российское руководство пойдет на крупные геополитические уступки, рассчитывая на снятие хотя бы части санкций. Вместе с тем российская экономика оказалась в целом устойчивой к санкциям, и, несмотря на высокую зависимость от импорта и соответствующие риски в средне- и долгосрочной перспективе, финансово-экономическое, как и социально-экономическое положение в РФ остается в целом стабильным».

По его словам, в сложившейся ситуации значительную роль начинает играть фактор времени.

«Чем дольше будет сохраняться напряженность и действовать введенные искусственные ограничения, тем тяжелее будут последствия как для российской экономики, так и для экономики стран ЕС и ФРГ, — пояснил Мастеров. — При этом ФРГ рискует столкнуться с тяжелой инфляцией, которая может побить многолетние исторические максимумы, что способно привести к крайне тяжелым последствиям, которые по своему масштабу могут оказаться даже тяжелее, чем последствия от санкций для российской экономики».

В этих условиях, как полагает экономист, в ближайшие месяцы следует ждать дальнейшего усиления давления на РФ со стороны ФРГ и других стран, участвующих в геополитическом противостоянии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, почему Европейский центральный банк, скорее всего, не станет ужесточать денежно-кредитную политику.