Москва, 4 мая 2022, 12:26 — REGNUM Остатки находящихся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинских боевиков надежно блокированы, заявил 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ведомство продолжает эти попытки.