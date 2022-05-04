Стокгольм, 4 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Если Швеция все же подаст заявку на членство в НАТО, то страна может рассчитывать на получение гарантий безопасности от альянса на время обработки заявки. Об этом в интервью SVT от 3 мая заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Government.se Петер Хультквист

«Если мы вступим в НАТО, то важно, чтобы были даны некие гарантии безопасности от стран НАТО, — что они готовы защищать Швецию и Финляндию тем или иным образом», — заявил военный министр.

«Было много посещений Швеции военными судами в последнее время. Была наращена военная деятельность в Прибалтике. Можно ли это рассматривать как негласные гарантии безопасности?» — спросил журналист.

«Я рассматриваю это как важные сигналы в области политики и безопасности. И НАТО не просто игнорирует то, что происходит, наоборот — НАТО в высшей степени вовлечено и участвует», — ответил Хультквист.