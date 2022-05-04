Москва, 4 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Дополнительные 5,5 млрд рублей будут направлены российским правительством на производство отечественных фильмов. Об этом 4 мая рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания со своими заместителями.

Елена Хованская ИА REGNUM В кино

Как напомнил глава правительства России, в федеральном бюджете на 2022 год на поддержку отечественной кинематографической отрасли заложено более 9 млрд рублей.

«Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим еще 5,5 миллиарда рублей на производство национальных фильмов», — сказал он.

Также Мишустин уточнил, что в результате этого российская киноиндустрия в нынешнем году получит свыше 14,5 млрд рублей и добавил, что власти РФ рассчитывают, что такое решение позволит начать производство десятков новых проектов.

«Среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки. За счет этих средств будут сняты дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование в ВУЗах», — пояснил глава правительства РФ.

При это он отметил, что уверен в том, что новые отечественные картины найдут своего зрителя, включая молодежную аудиторию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что сеть кинотеатров «Москино» 9 Мая представит программу «День российского кино».