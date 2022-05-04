Минск, , 11:55 — REGNUM В пятницу, 6 мая, произойдет оглашение приговора гражданке РФ Софье Сапеге в Гродненском областном суде. Об этом 4 мая сообщает агентство БелТА со ссылкой пресс-секретаря суда Павла Варейко.

Софья Сапега Цитаата из видео на YouTube

При этом судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сапеги началось 28 марта и велось в закрытом режиме, против чего сама обвиняемая не возражала.

Напомним, Софья Сапега обвиняется в Белоруссии в создании и администрировании ряда телеграм-каналов, деятельность которых была направлена на дискредитацию действующей власти страны и ее правоохранителей, а также на разжигание социальной розни, вражды и организацию преступлений.