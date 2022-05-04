Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Группа телефонных мошенников, которые на территории Украины организовали колл-центр, чтобы обманывать доверчивых российских пенсионеров, предстанет перед судом в Санкт-Петербурге, сообщила 4 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Телефонный мошенник

По ее словам, в 2020 году полицейские задержали четверых посредников и одного из организаторов преступной группы, которые обманывали доверчивых жителей России по телефону. Как установил следователь ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники организовали на территории Украины колл-центр, обзванивали граждан РФ, в основном пенсионеров и, представляясь работниками благотворительных фондов, международных организаций, адвокатами, сотрудниками налоговых и правоохранительных органов, сообщали им о якобы положенных компенсационных, льготных и других выплатах.

«Однако, чтобы их получить, необходимо оплатить налог. Поверив, потерпевшие переводили деньги по указанным реквизитам», — рассказала Ирина Волк. Полученные от обманутых граждан деньги посредники из Петербурга и Ленобласти конвертировали в криптовалюту, а также передавали наличные деньги с проводниками поездов организаторам мошенничества на Украину.

По версии следствия, участники группы совершили более 30 хищений денежных средств у граждан, проживающих в различных регионах России. Причиненный потерпевшим материальный ущерб превысил 20 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.