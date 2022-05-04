Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Порты Ростовской области модернизируют в рамках развития круизного туризма. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 мая.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на набережную реки Дон. Ростов-на-Дону

Готовность внести донские населённые пункты в свои туристические маршруты заявила компания «Водоходъ». Однако для захода на территорию Азова, Таганрога и Ростова-на-Дону необходимо подготовить причальную инфраструктуру для приёма и обслуживания морских и речных судов.

«Статистические данные говорят о том, что за последние три года только на территории Ростова-на-Дону количество судозаходов — речь идёт именно о круизных судах — уменьшилось в три раза. Наша задача — увеличить туристический поток к 2023 году за счёт обеспечения возможности захода круизных судов в порты Ростовской области», — отметил заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

В ближайшее время будет разработан план подготовки причалов в Ростове-на-Дону и Азове к приёму круизных судов. Причал №8 в Таганроге подготовят к приёму туристических судов до конца мая.