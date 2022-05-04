Москва, 4 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучит данные Министерства обороны РФ о противоправных действиях ВСУ в отношении мирных граждан. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба СК России.

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В комитете привели несколько известных эпизодов, обстоятельства которых предстоит изучить следователям. Так, имеются сведения, что в Николаеве украинские силовики размещают комплексы РЗСО, бронетехнику и боеприпасы на территориях школ. В посёлке Райгородок Краматорского района националисты насильно удерживали граждан в жилом доме, оборудовав на верхних этажах огневые точки, а подвале устроив склад боеприпасов.

По данным СК, в Харькове боевики теробороны вместе с СБУ выявляют жителей с пророссийскими взглядами или осуждающими украинскую власть. Людей, у которых в телефоне обнаружили звонки на российские номера или переписку, увозят в неизвестном направлении, многие не возвращаются. Аналогичные рейды проводились в Николаеве, Сумах, Чернигове и других местах.