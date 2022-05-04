Кабул, 4 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Афганистан потерял 34 позиции в мировом рейтинге свободы СМИ 2022 года, опустившись с 122 на 156-е место. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пресса

Организация «Репортёры без границ» 4 мая написала в «Твиттере», что падение рейтинга отражает тяжёлое положение журналистов и СМИ в Афганистане.

Всемирный индекс свободы СМИ ежегодно исследует состояние журналистики в 180 странах. Список возглавляют Норвегия, Дания и Швеция, а Иран, Эритрея и Северная Корея находятся в конце списка.

Организация «Репортёры без границ» заявляет, что приход к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имел серьёзные последствия для безопасности журналистов, особенно женщин.

Напомним, 3 мая отмечался Всемирный день свободы печати. Международная организация Amnesty International написала в «Твиттере», что журналистика в Афганистане находится под угрозой и что СМИ, которые когда-то были известны публикацией независимых статей, теперь подпали под контроль правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганские СМИ переживают самые мрачные дни за последние двадцать лет. Средства массовой информации, считающиеся самым выдающимся достижением последних двух десятилетий, теперь пребывают в постоянном страхе.