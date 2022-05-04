Лхаса, Китай, 12 апреля, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Китай построит экологически чистый туалет на высоте 7028 метров на северном склоне горы Эверест (Джомолунгма) во время нового альпинистского сезона этой весной, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

«Туалет облегчит процесс сбора отходов человеческой жизнедеятельности, которые производят альпинисты, а внизу туалета будет размещена бочка с мусорными мешками», — заявил заместитель генерального секретаря Тибетской ассоциации альпинизма Пема Тинлей, добавив, что строительство туалета будет передано Китайской коммерческой экспедиционной компании.

Схожие сооружения появятся в лагерях на высоте 5200 метров, 5800 метров и 6500 метров в горах. Все туалеты будут убраны к концу альпинистского сезона.

«Мы провели исследования и выяснили, что когда альпинисты поднимаются на высоту более 7500 метров, они оставляют меньше отходов помимо мочи, поскольку люди стараются меньше есть и потребляют энергию быстрее на столь экстремальных высотах», — заявил Тинлей, отметив, что выше 7500 метров нужда в туалетах и вовсе отпадает.

Отметим, что весенний альпинистский сезон на горе Джомолунгма начинается в начале апреля и длится до конца мая, в течение которого проводится деятельность по очистке горных склонов от отходов. Китай призвал придерживаться к принципу «не оставлять следов» и убирать мусор и отходы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китай также займется уборкой трупов с горы Джомолунгма на высотах более 8000 метров, соблюдая все почести усопшим. Для этого создается специальная команда.