Москва, 4 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Нахождение в санкционном списке России с 2018 года не мешает крупной фармкомпании Украины наколачивать состояние на российских гражданах, а также делать ещё богаче своего бенефициара — фигуранта списка Forbes (Украина) Филю Жебровскую. ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины и их интересов на территории России.

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Жебровская стала девятым олигархом Украины с бизнес-интересами в России, но она первая, кто делает это, официально уже четыре года находясь в санкционном списке РФ. И сама Жебровская, и её компания «Фармак» вошли в этот список, утвержденный правительством РФ в ноябре 2018 года. Более того, в обновленном приложении в феврале 2021 года они также присутствовали. При этом продукция компании фигурирует как на полках российских аптек, так и в госреестре лекарственных средств с действующими регистрационными свидетельствами.

В производственной базе «Фармака» лежит один из старейших заводов — построенный в 1925 году Киевский химико-фармацевтический завод им. Ломоносова.

Подробнее в материале «Украинская биг фарма на российском рынке — в обход санкций?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди украинских олигархов есть и те, кто зарабатывает в РФ, а доходы тратит в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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