Брюссель, 4 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла план новых санкций против России. Шестой по счёту пакет мер будет представлен в ЕС 4 мая, заявила она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

German Embassy London Урсула фон дер Ляйен

По словам фон дер Ляйен, трём крупным российским вещателям запретят трансляцию. Их контент больше не будет распространяться в ЕС.

Сбербанк, наконец, отключат от системы межбанковских переводов SWIFT. Также отключение запланировано для двух других крупных российских банков.

Под санкции попадут военные, которым в ЕС приписывают совершение преступлений в киевской Буче и Мариуполе. Последний пункт санкций касается нефти — Еврокомиссия предлагает полностью, хоть это не легко, отказаться от российской нефти на пространстве ЕС.

«Сегодня мы представим шестой пакет санкций», — заявила глава ЕК.

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