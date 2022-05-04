Москва, , 11:03 — REGNUM Власти России активно прорабатывают ответные меры и юридические механизмы, чтобы оспорить введенные нелегитимные санкции, заявил 4 мая директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Активно прорабатываем ответные меры и юридические механизмы с тем, чтобы оспорить введенные нелегитимные рестрикции», — сказал он в интервью «Российской газете».

Дипломат добавил, что Москва оставляет за собой право на ужесточение специальных мер в случае эскалации санкционного давления.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз предлагает исключить еще три российских банка, в том числе крупнейшее учреждение страны Сбербанк, из международной финансовой системы SWIFT.

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