Страсбург, Франция, , 11:01 — REGNUM Европейская комиссия предложила ввести санкции против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в рамках шестого пакета санкций против Москвы, передает BFM TV.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Новый список, который еще должен быть одобрен государствами-членами ЕС, включает 58 лиц, находящихся под санкциями, в том числе многих российских военных, а также жену, дочь и сына официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Санкции Евросоюза могут затронуть ещё три российских банка, в том числе крупнейшее учреждение страны Сбербанк.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия предложила ввести постепенное эмбарго на нефть и нефтепродукты, закупаемые в России.

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