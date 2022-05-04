Страсбург, Франция, 4 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Европейская комиссия предложила ввести санкции против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в рамках шестого пакета санкций против Москвы, передает BFM TV.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Новый список, который еще должен быть одобрен государствами — членами ЕС, включает 58 лиц, находящихся под санкциями, в том числе многих российских военных, а также жену, дочь и сына официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Санкции Евросоюза могут затронуть ещё три российских банка, в том числе крупнейшее учреждение страны Сбербанк.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия предложила ввести постепенное эмбарго на нефть и нефтепродукты, закупаемые в России.