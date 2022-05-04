Страсбург, Франция, 4 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Европейская комиссия предложила ввести постепенное эмбарго на нефть и нефтепродукты, закупаемые в России, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы будем постепенно отказываться от российских поставок сырой нефти в течение шести месяцев и от поставок нефтепродуктов к концу года», — объяснила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен членам Европарламента в Страсбурге, представив шестой пакет санкций против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюссель предлагает исключить еще три российских банка, в том числе крупнейшее учреждение страны Сбербанк, из международной финансовой системы SWIFT.