Сеул, 4 мая 2022, 10:51 — REGNUM 3 мая спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док встретился со своим китайским коллегой Лю Сяомином, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, встреча представителей двух стран состоялась на фоне обострения напряженности в регионе в связи с серией запусков северокорейских ракет и сообщениями о признаках подготовки к ядерным испытаниям.
Участники встречи оценили текущую ситуацию в регионе, обсудили план сотрудничества в целях её урегулирования.
Но Гю Док выразил беспокойство серией запусков Пхеньяном баллистических ракет и началом работ по восстановлению ядерного полигона в Пхунгери. Он обратился к Китаю с просьбой играть более конструктивную роль в вовлечении Пхеньяна в процесс переговоров.
Читайте также: В КНДР продолжаются работы по восстановлению ядерного полигона Пхунгери
В свою очередь, Лю Сяомин согласился с мнением своего коллеги о необходимости тесного сотрудничества. Он подтвердил намерение Пекина принять конструктивное участие в мирном решении проблемы Корейского полуострова.
Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель КНР по Корейскому полуострову посетит Южную Корею