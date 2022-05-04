Сеул, , 10:51 — REGNUM 3 мая спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док встретился со своим китайским коллегой Лю Сяомином, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, встреча представителей двух стран состоялась на фоне обострения напряженности в регионе в связи с серией запусков северокорейских ракет и сообщениями о признаках подготовки к ядерным испытаниям.

Участники встречи оценили текущую ситуацию в регионе, обсудили план сотрудничества в целях её урегулирования.

Но Гю Док выразил беспокойство серией запусков Пхеньяном баллистических ракет и началом работ по восстановлению ядерного полигона в Пхунгери. Он обратился к Китаю с просьбой играть более конструктивную роль в вовлечении Пхеньяна в процесс переговоров.

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В свою очередь, Лю Сяомин согласился с мнением своего коллеги о необходимости тесного сотрудничества. Он подтвердил намерение Пекина принять конструктивное участие в мирном решении проблемы Корейского полуострова.

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