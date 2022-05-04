Калужская область, 17 октября, 2008, 15:27 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, в Калуге дан старт первому открытому турниру по боксу имени Константина Циолковского .

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете соревнований, в боксерском турнире примут участие спортсмены из 12 регионов Центрального федерального округа, и в том числе из Белгорода, Липецка, Москвы, Ярославля. В составе судейской коллегии четверо судей международной категории. Предварительные поединки состоятся в пятницу и в субботу в спортзале "Вымпел". Финал соревнований намечен на воскресенье. В числе почетных гостей турнира главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк , а также известные боксеры.