Берлин, 4 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Набирает популярность петиция на портале change.org, авторы которой призывают канцлера Германии Олафа Шольца не отправлять на Украину тяжёлое вооружение.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

По данным агентства ТАСС, петиция с призывом к немецкому канцлеру набрала уже более 200 тыс. подписей.

Ранее с призывом к Шольцу не отправлять на Украину тяжёлое вооружение обратились немецкие журналисты и деятели культуры. Они направили канцлеру письмо, в котором говорится, что поставки оружия могут привести к третьей мировой войне.