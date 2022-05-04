Более 200 тыс. жителей ФРГ просят не отправлять Киеву тяжёлое вооружение
Берлин, 4 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Набирает популярность петиция на портале change.org, авторы которой призывают канцлера Германии Олафа Шольца не отправлять на Украину тяжёлое вооружение.
Olaf Kosinsky
Канцлер Германии Олаф Шольц
По данным агентства ТАСС, петиция с призывом к немецкому канцлеру набрала уже более 200 тыс. подписей.
Ранее с призывом к Шольцу не отправлять на Украину тяжёлое вооружение обратились немецкие журналисты и деятели культуры. Они направили канцлеру письмо, в котором говорится, что поставки оружия могут привести к третьей мировой войне.