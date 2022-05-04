Париж, 4 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Решение Мали денонсировать оборонительные соглашения с Парижем является «неоправданным». Об этом, как передает Le Figaro, сообщило министерство иностранных дел Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Узнав 2 мая об одностороннем решении малийских властей денонсировать соглашения, Франция считает это решение необоснованным и официально оспаривает любое нарушение двусторонних правовых рамок», — отметили в МИД Франции.

На прошлой неделе Мали обвинила французскую армию в «шпионаже» и «подрывной деятельности».

Совет Безопасности ООН провел неофициальное закрытое заседание по Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон принял одного из своих предшественников в Елисейском дворце в Париже.