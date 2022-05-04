Москва, 4 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Реакция мировой общественности на высказывания главы МИД России Сергея Лаврова и полное игнорирование западными странами существования на Украине неонацистских сил являются уже не «двойными стандартами», а «уведением внимания» от реальной проблемы. Об этом 4 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Хватит называть это «двойными стандартами». Есть хорошее человеческое слово — подлость», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, данная риторика осталась в прошлом, она была уместна тогда, когда Россия пыталась «достучаться и объяснить, воззвать к какой-то эмпатии, а если говорить нашими словами, сочувствию, сопереживанию и пониманию проблемы». Однако данные попытки оказались тщетными, заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров напомнил, что Владимир Зеленский выдвигает аргумент, что на Украине не может быть нацификации, несмотря на нацистские батальоны, использование нацистской символики и методов, так как он еврей. При этом глава МИД РФ уточнил, что «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

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