Канберра, 4 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Нынешнее правительство Австралии под руководством премьер-министра страны Скотта Моррисона сделало больше, чем любой другой кабинет министров, для «помощи женщинам» несмотря на то, что помощник министра по делам женщин присутствовал на мероприятии против абортов. Об этом заявил журналистам на текущей неделе сенатор Энн Растон. Однако лидер оппозиции Энтони Альбаниз с таким утверждением категорически не согласен, о чем заявил он 4 мая на пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Это правительство, которое сидело сложа руки и, как прямой результат того, что женщины чувствовали отношение правительства к ним и к их безопасности, десятки тысяч, если не сотни тысяч, нет все же сотни тысяч по всей стране, вышли на марш», — заявил Альбаниз.

«А премьер-министр даже не удосужился выйти из здания парламента», — добавил лидер оппозиции.

Энтони Альбаниз также пообещал, что его правительство будет работать над устранением гендерных неравенств в оплате труда.