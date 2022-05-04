Президент Южной Кореи получит награду за вклад в развитие страны
Сеул, 4 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Кабинет министров Южной Кореи утвердил план награждения президента страны Мун Чжэ Ина и первой леди Ким Чжон Сук высшей государственной наградой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Согласно опубликованным данным, Мун Чжэ Ин и его супруга будут награждены большим Орденом «Мугунхва» за вклад в дело укрепления и развития государства.
Известно, что соответствующее решение было принято на последнем заседании правительства Мун Чжэ Ина.
Напомним, что Мун Чжэ Ин уйдет в отставку на следующей неделе. Избранный президент Юн Сок Ёль вступит в должность 10 мая.
Большой Орден «Мугунхва» — высшая государственная награда Южной Коре. Орденом награждаются: президент страны и его супруга, главы зарубежных государств и правительств и их супруги.
Согласно статусу, Большим Орденом «Мугунхва» награждаются лица, внесшие «выдающийся вклад в дело укрепления и развития государства, обеспечения мира и процветания народов».