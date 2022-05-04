Сеул, 4 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Кабинет министров Южной Кореи утвердил план награждения президента страны Мун Чжэ Ина и первой леди Ким Чжон Сук высшей государственной наградой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно опубликованным данным, Мун Чжэ Ин и его супруга будут награждены большим Орденом «Мугунхва» за вклад в дело укрепления и развития государства.

Известно, что соответствующее решение было принято на последнем заседании правительства Мун Чжэ Ина.

Напомним, что Мун Чжэ Ин уйдет в отставку на следующей неделе. Избранный президент Юн Сок Ёль вступит в должность 10 мая.

Большой Орден «Мугунхва» — высшая государственная награда Южной Коре. Орденом награждаются: президент страны и его супруга, главы зарубежных государств и правительств и их супруги.

Согласно статусу, Большим Орденом «Мугунхва» награждаются лица, внесшие «выдающийся вклад в дело укрепления и развития государства, обеспечения мира и процветания народов».