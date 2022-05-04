Канберра, 4 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Самый крупный авиаперевозчик Австралии Qantas проиграл апелляцию в суде после того, как компания попыталась отменить решение о незаконном аутсорсинге 2000 сотрудников. Об этом 4 мая сообщил телеканал Nine News.

(сс) ThePixelman Самолет

Рассматривающие дело судьи единогласно постановили, что авиакомпания нарушила закон «О справедливом труде», когда уволила сотрудников во время пандемии в пользу более дешевого аутсорсинга.

30 ноября 2020 года руководство Qantas приняло решение передать на аутсорсинг операции по наземному обслуживанию бортов, которые выполнялись ее собственными сотрудниками. Это коснулось более 2000 человек, которые работали в десяти аэропортах Австралии.

Затем в профсоюзе транспортных рабочих решили подать иск против авиакомпании. 30 июля 2021 года суд постановил, что Qantas нарушила закон «О справедливом труде», что было подтверждено решением апелляционного суда на этой неделе.