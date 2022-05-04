Рим, 4 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Италия с начала мая стала получать российский газ в рекордном объёме. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.

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Издание отмечает, что в первые дни мая газа стало поступать в среднем вдвое больше, чем на минувшей неделе, и примерно втрое больше, чем за неделю до этого. Ситуацию объясняют колебаниями цен, а также ростом цен по спотовым контрактам на фоне обострения конфликта на Украине и прекращения поставок в Польшу и Болгарию. Это делает закупку газа в России более выгодной.

Власти Италии стремятся максимально заполнить хранилища перед предстоящим холодным сезоном. Министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани заявил 3 мая в парламенте, что возможное прекращение поставок российского газа вызовет трудности будущей зимой. Поэтому хранилища нужно заполнить на 90%, а на это уйдёт полгода.

С января прошлого года, отметил министр, газ стал стоить в пять раз дороже. В эфире канала Rai News 24 он заявил, что нужны «чёткие указания на уровне ЕС» в связи с требованием России оплачивать газ рублями.

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