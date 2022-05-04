Донецк, 4 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 4 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

В представительстве рассказали, что за минувшие сутки украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР, при этом выпустили свыше 130 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики обстреляли города Макеевка и Ясиноватая.