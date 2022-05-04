Сеул, , 09:29 — REGNUM Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль встретился 3 мая в Сеуле с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Южной Кореи и Японии DarkCorsar

По их словам, рабочие консультации состоялись впервые за шесть месяцев.

Известно, что представители двух стран обсудили проблемы двухсторонних отношений и возможность их урегулирования новым южнокорейским правительством, рассмотрели результаты визита южнокорейской делегации в Японию.

Участники переговоров также разделили мнение о важности продолжения сотрудничества для улучшения отношений между Сеулом и Токио.

Сообщается, что 4 мая Фунакоси встретится со специальным представителей Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.