Москва, , 09:26 — REGNUM У Евросоюза есть способ сделать России больно, сообщила 4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета санкций против России. Захарова заявила, что не будет долго рассуждать по поводу готовящихся ограничений в энергетике.

«Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — сказала официальный представитель МИД.