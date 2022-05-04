Москва, 4 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров готовится к юбилейному туру по России, информация о его эмиграции не соответствует действительности, сообщила представитель артиста Екатерина Успенская.

Okras Филипп Киркоров

«Готовимся к юбилейному туру по России, который стартует уже в июне. Все остальное провокация и сплетни», — сказала она РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, российский певец Филипп Киркоров планирует организовать масштабный концертный тур по России.

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