Брюссель, , 08:45 — REGNUM Отключение от международной платежной системы SWIFT Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка намерена предложить Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 3 мая сообщила американская газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

SWIFT Businessnews.kz

Также дипломаты рассказали, что новые европейские санкции будут касаться вто числе и Сбербанка. При этом ожидается, что подробности шестого пакета санкций ЕС против России станут известны 4 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что в шестом пакете санкций сообщества против РФ будет расширен список российских банков, которые будут отключены от системы SWIFT.