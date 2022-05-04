Манила, 4 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Филиппины рассматривают возможность передачи Мьянме пяти миллионов доз вакцины «Спутник V», сообщает Antara.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

Пожертвование вакцины будет первым, сделанным Филиппинами, после того, как страна изо всех сил пыталась получить вакцины для своих 110 миллионов человек.

Власти Филиппин добиваются разрешения передать вакцину российского производства через общество Красного Креста Мьянмы.

По данным министерства здравоохранения Мьянмы, менее половины из 53 млн человек в стране получили две дозы вакцины от COVID-19. Уровень вакцинации в Мьянме все еще отстает от уровня вакцинации на Филиппинах. Почти 67,9 миллиона человек были вакцинированы против коронавируса на Филиппинах.