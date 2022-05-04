Екатеринбург, 4 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 3 мая, площадь лесных пожаров сократилась с 47 до 3 га. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

tpsdave Лесной пожар

На территории региона продолжают действовать два лесных пожара. Угрозы населённым пунктам нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 апреля в области введён противопожарный режим. Действует запрет на использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ.