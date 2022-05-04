Берлин, 4 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. О стремительном росте цен на самый популярный и любимый жителями ФРГ пенный напиток предупредили германские пивовары. Об этом 4 мая сообщила газета Bild.

Эдуард Мане. Кружка пива. 1873

Как пояснил генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле, настолько зашкаливающих цен и переходящих все границы затрат организация не испытывала ещё никогда. По словам Айхеле, пивовары столкнулись «с огромным ценовым давлением».

«Электричество подорожало на 250% по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70%, европоддоны — на 150%», — уточнил Айхеле.

Подводя итог сказанному, вице-президент союза пивоваров Берлин-Бранденбург Штефан Фриче сделал неутешительный для любителей пенного напитка вывод, что к концу года следует ожидать роста цен на пиво до 30%.

Стоит отметить, что в союз пивоваров Германии входят 1,4 тыс. пивоварен, выпускающих свою продукцию под 6 тыс. торговых марок. Из них 70% расположены в трёх федеральных землях. Лидером по количеству пивоварен является Бавария, здесь их сосредоточено около 600, второе место занимает земля Баден-Вюртемберг, где находится около 200 пивоварен, и ещё 150 расположены в Северном Рейне-Вестфалии.