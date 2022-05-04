Мадрид, 4 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Власти Испании не знают, кто может стоять за шпионажем в отношении смартфонов премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны страны Маргариты Роблес. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава администрации премьер-министра, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос.

AJC1 Шпионаж

«Проводится проверка других мобильных телефонов членов правительства. Неизвестно, кто стоит за шпионажем», — сказал Боланьос.

Он отметил, что не будет выдвигать догадки, поскольку таким образом можно задеть страны, непричастные к шпионажу: «Мы находимся на этапе выяснения обстоятельств».

При этом Боланьос подчеркнул, что это были «внешние» хакерские атаки, что означает, что власти Испании не делали этого, поскольку на такой шаг требуется разрешение суда.