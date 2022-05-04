Абуджа, 4 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Намерения представителей России инвестировать в строительство газопровода, который будет соединять две африканские страны с Европой, подтвердил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва. Об этом 3 мая сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Как уточнил Сильва, встреча с представителями России состоялась в его офисе на прошлой неделе. Российская сторона выразила желание финансировать проект строительства газопровода, который будет соединять Нигерию и Марокко со странами Европы.

Министр пояснил, что газопровод должен будет доставлять газ из Нигерии через «множество африканских стран» на «край континента». Планируется, что в итоге Абуджа получит доступ на европейский рынок. Сильва добавил, что правительство Нигерии рассчитывает дать старт строительству газопровода до истечения полномочий действующего президента Нигерии Мухаммада Бухари, то есть до мая 2023 года.

Напомним, соглашение о строительстве газопровода было подписано Марокко и Нигерией в декабре 2016 года. Предполагается, что общая длина газопровода составит 5660 километров.