Брюссель, 3 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Шестой пакет санкций ЕС против России, вероятно, будет включать ограничения на импорт нефти, отключение новых банков от SWIFT, а также новые рестрикции для причастных к дезинформации. Об этом 3 мая сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети Twitter.

European Parliament Жозеп Боррель

«Мы (Евросоюз) работаем над шестым пакетом санкций (против России), целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, включение в черный список участников дезинформации и борьба с импортом нефти», — написал он.

По его словам, на утверждение Совета ЕС будут представлены эти меры в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что власти страны будут настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в России, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете санкций.