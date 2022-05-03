Мадрид, 3 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» отклонил трансферное предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу 30-летнего опорного полузащитника сборной Бразилии Каземиро, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Об этом 3 мая сообщило испанское издание Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Фагнер, Каземиро и Кристиан Боланьос

Каземиро перешел в «Реал» 1 июля 2013 года из бразильского клуба «Сан-Паулу» за 6 миллионов евро. Текущее соглашение хавбэка со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Каземиро принял участие в 29-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одними забитым мячом, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к продлению контрактов с хорватским полузащитником Лукой Модричем (до 30 июня 2023 года) и нападающим сборной Бразилии Винисиусом Жуниором (до 30 июня 2028 года).