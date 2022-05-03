Москва, 3 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В случае запроса в «Яндексе» информации про Народное ополчение Донбасса поисковик автоматически предложит почитать про другие «преступные группировки». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Таким образом, «Яндекс» причислил Народное ополчение Донбасса к преступным группировкам.

При этом националистические батальоны «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участники которых «прославились» многочисленными атаками и бесчинствами на территории Донбасса, поисковик к преступным группировкам не причисляет.