Москва, 3 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

«Продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине, — говорится в сообщении. — Президент России информировал (Эммануэля Макрона) о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса».

Глава России также рассказал французскому лидеру об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в соответствии с договорённостью, достигнутой на его встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля.

Отмечается, что Путин обратил внимание Макрона на факты игнорирования странами ЕС военных преступлений украинских силовиков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном проведет президент РФ Владимир Путин 3 мая.