Лондон, 3 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. По словам посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко, время для переговоров киевского режима с Россией прошло. Он заявил об этом 3 мая в интервью британскому телеканалу ITV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Мы уже прошли тот этап, когда у нас была возможность вести с ними переговоры и искать какие-то нейтральные точки (соприкосновения)», — сказал он в ответ на вопрос о том, каким является предпочтительный для Киева вариант мирного урегулирования.

Пристайко отметил, что также ранее рассматривался вопрос нейтралитета Украины и ряд других факторов, однако в настоящее время эти переговоры застопорились.

Кроме того, украинский посол указал, что после событий в Буче (являющихся провокацией Киева в отношении спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ) многие жители Украины якобы «не могут даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров».

Кроме того, он добавил, что киевский режим верит, что может остановить спецоперацию ВС РФ по денацификации Украины, сделав это военным путем, однако признал, что российским войскам удалось достичь военных достижений, особенно на юге Украины, «где они получили этот канал — они воруют воду для Крыма прямо сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны США отчиталось о передаче киевскому режиму большей части американских гаубиц калибра 155 мм.