Москва, , 14:57 — REGNUM Телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном проведет 3 мая президент РФ Владимир Путин. Об этом 3 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«Да, есть», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости в ответ на вопрос о том, имеется ли в графике главы Российского государства на 3 мая телефонный разговор с французским президентом.

При этом ранее о предстоящем телефонном разговоре лидеров России и Франции сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что за продолжение оплаты голубого топлива из России в евро или долларах выступают французские власти.