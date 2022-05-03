Москва, 3 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Приветствие участникам и гостям финала XI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который должен пройти с 4 по 16 мая в Сочи, направил президент России Владимир Путин. Текст его приветствия 3 мая обнародован на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин играет в хоккей

«За прошедшее время Ночная хоккейная лига завоевала широкое, по-настоящему общенациональное признание и в этом году объединила свыше 1150 команд из 79 регионов России», — говорится в приветственном сообщении.

Также российский лидер отметил, что уникальность этого турнира состоит в том, что на него собираются настоящие легенды, ветераны спорта и любители хоккея разных возрастов, которые приняли решение встать на коньки, создать свою команду и добиться успеха, а также испытать силу своего характера.

«Финальный этап в Сочи неизменно привлекает зрителей зрелищными и бескомпромиссными матчами, яркими моментами и незабываемыми эмоциями», — также указывается в сообщении.

Кроме того, президент РФ пожелал участникам фестиваля удачи, вдохновения и всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ об ответных экономических мерах на недружественные действия некоторых стран подписал президент России Владимир Путин.